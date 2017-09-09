Türkiye - İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. Türkiye - İspanyamaçı NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti. Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi.

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise mücadele ettiği C Grubu'nda sırasıyla Karadağ'ı 99-60, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti. İspanya, grupta lider olarak son 16 turuna çıktı.

Türkiye ile İspanya eşleşmesinden galip çıkacak takım, çeyrek finalde, Almanya-Fransa maçının kazananı ile karşılaşacak.

Şampiyonanın son 16 turunda yarın saat 12.30'da Letonya-Karadağ, 15.15'te Sırbistan-Macaristan, 21.30'da da Hırvatistan-Rusya müsabakaları oynanacak

TÜRKİYE İLE İSPANYA POTADA 22. RANDEVUDA

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında zorlanıyor.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İspanya ile yaptığı bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 15'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İspanya ile oynadığı 21 maçta rakip potaya toplam 1381 sayı (Maç başı 65,7) bırakan Türkiye, kendi potasında ise 1553 sayı (Maç başı 73,9) gördü

İLK MAÇ 1951'DE

Türkiye, İspanya ile tarihinde ilk kez 66 yıl önce karşılaştı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 8 Ekim 1951'de rakibiyle ilk maçına çıkan A Milliler, karşılaşmayı 48-39 kaybetti

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti.

Ay-yıldızlı takım, bu ülkede gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de İspanya ile oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazanmayı başardı.

Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 15 Mayıs 1984'de Fransa'da olimpiyat elemelerinde 37 sayıyla (111-74) aldı

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 6 KEZ KARŞILAŞTI

Türkiye, İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.

A Milliler, rakibiyle daha önce bu kulvarda yaptığı maçların 4'ünü kazanırken, 2'sini kaybetti.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında İspanya ile oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Organizazyon Yer Tarih Sonuç 11. Avrupa Şampiyonası Türkiye 26 Mayıs 1959 53-50 29. Avrupa Şampiyonası Yunanistan 21 Haziran 1995 70-85 30. Avrupa Şampiyonası İspanya 5 Temmuz 1997 81-86 32. Avrupa Şampiyanası Türkiye 2 Eylül 2001 84-79 36. Avrupa Şampiyonası Polonya 12 Eylül 2009 63-60 37. Avrupa Şampiyonası Litvanya 5 Eylül 2011 65-57

Not: Maç skorlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.