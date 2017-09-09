Türkiye - İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. Türkiye - İspanyamaçı NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.
Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti. Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi.
Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise mücadele ettiği C Grubu'nda sırasıyla Karadağ'ı 99-60, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti. İspanya, grupta lider olarak son 16 turuna çıktı.
Türkiye ile İspanya eşleşmesinden galip çıkacak takım, çeyrek finalde, Almanya-Fransa maçının kazananı ile karşılaşacak.
Şampiyonanın son 16 turunda yarın saat 12.30'da Letonya-Karadağ, 15.15'te Sırbistan-Macaristan, 21.30'da da Hırvatistan-Rusya müsabakaları oynanacak
TÜRKİYE İLE İSPANYA POTADA 22. RANDEVUDA
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında zorlanıyor.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İspanya ile yaptığı bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 15'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İspanya ile oynadığı 21 maçta rakip potaya toplam 1381 sayı (Maç başı 65,7) bırakan Türkiye, kendi potasında ise 1553 sayı (Maç başı 73,9) gördü
İLK MAÇ 1951'DE
Türkiye, İspanya ile tarihinde ilk kez 66 yıl önce karşılaştı.
Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 8 Ekim 1951'de rakibiyle ilk maçına çıkan A Milliler, karşılaşmayı 48-39 kaybetti
EN FARKLI SKORLAR
A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti.
Ay-yıldızlı takım, bu ülkede gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de İspanya ile oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazanmayı başardı.
Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 15 Mayıs 1984'de Fransa'da olimpiyat elemelerinde 37 sayıyla (111-74) aldı
AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 6 KEZ KARŞILAŞTI
Türkiye, İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.
A Milliler, rakibiyle daha önce bu kulvarda yaptığı maçların 4'ünü kazanırken, 2'sini kaybetti.
Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında İspanya ile oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Organizazyon
|Yer
|Tarih
|Sonuç
|11. Avrupa Şampiyonası
|Türkiye
|26 Mayıs 1959
|53-50
|29. Avrupa Şampiyonası
|Yunanistan
|21 Haziran 1995
|70-85
|30. Avrupa Şampiyonası
|İspanya
|5 Temmuz 1997
|81-86
|32. Avrupa Şampiyanası
|Türkiye
|2 Eylül 2001
|84-79
|36. Avrupa Şampiyonası
|Polonya
|12 Eylül 2009
|63-60
|37. Avrupa Şampiyonası
|Litvanya
|5 Eylül 2011
|65-57
Not: Maç skorlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:43
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
Türkiye - İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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