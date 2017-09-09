 Slovenya çeyrek finalde – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Slovenya çeyrek finalde

    Slovenya çeyrek finalde

    Slovenya, son 16 turunda Ukrayna'yı 79-55 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Slovenya, Ukrayna'yı 79-55 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Slovenya, çeyrek finalde, Letonya-Karadağ karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.

    Karşılaşmaya Doncic'in üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Slovenya, 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Ukrayna, çeyreğin kalan bölümünde Pustozvonov, Korniyenko ve Bobrov'un basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da Slovenya, Prepelic ve Doncic'in kazandırdığı basketlerle ilk periyodu 26-17 üstün kapattı.

    İkinci çeyrekte Lypovyy, Kolchenko ve Bobrov ile basketler bulan rakibi karşısında Randolph'un skor yükünü üstlenmesiyle sayı farkının kapanmasına izin vermeyen Slovenya, soyunma odasına 42-27 önde gitti.

    Müsabakanın üçüncü çeyreğinde Ukrayna; Pustozvonov, Lukashov ve Kravtsov ile pota altından sayılar üretti. Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesi karşısında Doncic, Randolph ve Prepelic'in skor yükünü üstlenmesiyle 11-0'lık seri yakalayan Slovenya, 18. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 59-34. Randolph'un kazandırdığı sayılarla iyi oyununu sürdüren Slovenya, final periyoduna 68-43 galip durumda girdi.

    Son periyodun ilk bölümünde iki takım da fazla sayı bulamadı. Ardından Ukrayna'nın Pustovyy ve Bobrov ile pota altından bulduğu sayılara Blazic'in basketleriyle karşılık veren Slovenya, karşılaşmadan 79-55 galip ayrıldı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:10
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