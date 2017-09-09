 Potada son 16 heyecanı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Potada son 16 heyecanı

    Potada son 16 heyecanı

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın son 16 kapışması Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün başlayacak. Türkiye yarın İspanya ile çeyrek final için kapışacak

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasının ardından gözler son 16 turu heyecanına çevrildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak ve iki gün sürecek son 16 turu maçlarında takımlar, çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. D Grubu'ndaki maçlarına 76-73 Rusya yenilgisiyle başlayan Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti.

    Sırbistan'a 80-74, son maçında da Letonya'ya 89-79 yenilen A Milli Takım, son 16 turunda tüm maçlarını kazanarak C Grubu'nu lideri İspanya ile eşleşti. Türkiye-ispanya 18.45! Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise 99-60 Karadağ galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptığı organizasyonda, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı da 87-64 yendi. Ay-yıldızlı ekibin İspanya ile yapacağı mücadele yarın 18.45'te başlayacak.

    Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, İsrail ve Romanya'da oynanan beşer maçın ardından A Grubu'nda sırasıyla Slovenya, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan, B Grubu'nda Litvanya, Almanya, İtalya ile Ukrayna, C Grubu'nda İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Macaristan, D Grubu'nda da Sırbistan, Letonya, Rusya ile Türkiye tur atlayan takımlar oldu.


    Çeyrek final eşleşmeleri

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası bir günlük aranın ardından salı ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçlarındaki eşleşmeler şöyle:

    Almanya-Fransa galibi - İspanya - Türkiye galibi
    Slovenya-Ukrayna galibi - Letonya - Karadağ galibi
    Litvanya-Yunanistan galibi - Hırvatistan - Rusya galibi
    Finlandiya - İtalya galibi - Sırbistan - Macaristan galibi


    14-15 Eylül'de yarı final maçlarının yapılacağı turnuvada, şampiyon
    17 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda belli olacak.
    İşte potada son 16 heyecanı


    Maç programı şöyle:

    BUGÜN:
    12.30 : Slovenya-Ukrayna
    15.15 : Almanya-Fransa
    18.45 : Finlandiya-İtalya
    21.30 : Litvanya-Yunanistan

    YARIN:
    12.30 : Letonya-Karadağ
    15.15 : Sırbistan-Macaristan
    18.45 : İspanya-Türkiye
    21.30 : Hırvatistan-Rusya

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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