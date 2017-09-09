2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasının ardından gözler son 16 turu heyecanına çevrildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak ve iki gün sürecek son 16 turu maçlarında takımlar, çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. D Grubu'ndaki maçlarına 76-73 Rusya yenilgisiyle başlayan Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti.

Sırbistan'a 80-74, son maçında da Letonya'ya 89-79 yenilen A Milli Takım, son 16 turunda tüm maçlarını kazanarak C Grubu'nu lideri İspanya ile eşleşti. Türkiye-ispanya 18.45! Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise 99-60 Karadağ galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptığı organizasyonda, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı da 87-64 yendi. Ay-yıldızlı ekibin İspanya ile yapacağı mücadele yarın 18.45'te başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, İsrail ve Romanya'da oynanan beşer maçın ardından A Grubu'nda sırasıyla Slovenya, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan, B Grubu'nda Litvanya, Almanya, İtalya ile Ukrayna, C Grubu'nda İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Macaristan, D Grubu'nda da Sırbistan, Letonya, Rusya ile Türkiye tur atlayan takımlar oldu.



Çeyrek final eşleşmeleri

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası bir günlük aranın ardından salı ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçlarındaki eşleşmeler şöyle:



Almanya-Fransa galibi - İspanya - Türkiye galibi

Slovenya-Ukrayna galibi - Letonya - Karadağ galibi

Litvanya-Yunanistan galibi - Hırvatistan - Rusya galibi

Finlandiya - İtalya galibi - Sırbistan - Macaristan galibi



14-15 Eylül'de yarı final maçlarının yapılacağı turnuvada, şampiyon

17 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda belli olacak.

İşte potada son 16 heyecanı



Maç programı şöyle:

BUGÜN:

12.30 : Slovenya-Ukrayna

15.15 : Almanya-Fransa

18.45 : Finlandiya-İtalya

21.30 : Litvanya-Yunanistan

YARIN:

12.30 : Letonya-Karadağ

15.15 : Sırbistan-Macaristan

18.45 : İspanya-Türkiye

21.30 : Hırvatistan-Rusya