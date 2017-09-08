 Potada son 16 turu heyecanı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Potada son 16 turu heyecanı

    Potada son 16 turu heyecanı

    Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasının ardından gözler son 16 turu heyecanına çevrildi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve iki gün sürecek son 16 turu karşılaşmalarında takımlar, çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

    D Grubu'ndaki maçlarına 76-73 Rusya yenilgisiyle başlayan Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti. Sırbistan'a 80-74, son maçında da Letonya'ya 89-79 yenilen A Milli Takım, son 16 turunda tüm maçlarını kazanarak C Grubu'nu lider tamamlayan İspanya ile eşleşti.

    Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise 99-60 Karadağ galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptığı organizasyonda, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı da 87-64 yendi. Ay-yıldızlı ekibin İspanya ile yapacağı mücadele pazar günü 18.45'te başlayacak.

    Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, İsrail ve Romanya'da oynanan beşer maçın ardından A Grubu'nda sırasıyla Slovenya, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan, B Grubu'nda Litvanya, Almanya, İtalya ile Ukrayna, C Grubu'nda İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Macaristan, D Grubu'nda da Sırbistan, Letonya, Rusya ile Türkiye tur atlayan takımlar oldu.

    Gruplarında son iki sırayı alan Polonya, İzlanda, Gürcistan, İsrail, Çekya, Romanya, Belçika ve Büyük Britanya ise turnuvaya veda etti.

    İspanya sınavı pazar günü
    Şampiyonanın son 16 turunda cumartesi ve pazar günü dörder karşılaşma yapılacak.

    Program şöyle:
    9 Eylül Cumartesi:

    12.30 : Slovenya-Ukrayna

    15.15 : Almanya-Fransa

    18.45 : Finlandiya-İtalya

    21.30 : Litvanya-Yunanistan

    10 Eylül Pazar:

    12.30 : Letonya-Karadağ

    15.15 : Sırbistan-Macaristan

    18.45 : İspanya-Türkiye

    21.30 : Hırvatistan-Rusya

    Çeyrek final eşleşmeleri
    Turnuvaya verilecek bir günlük aranın ardından salı ve çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçlarındaki eşleşmeler şöyle:

    Almanya-Fransa galibi - İspanya-Türkiye galibi

    Slovenya-Ukrayna galibi - Letonya - Karadağ galibi

    Litvanya-Yunanistan galibi - Hırvatistan - Rusya galibi

    Finlandiya - İtalya galibi - Sırbistan - Macaristan galibi

    14-15 Eylül'de yarı final maçlarının yapılacağı turnuvada, şampiyon 17 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda belli olacak.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:32
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