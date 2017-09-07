 Tek yıldızlı Fenerbahçe arması! – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Tek yıldızlı Fenerbahçe arması!

    Tek yıldızlı Fenerbahçe arması!

    THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 2016-17 sezonunda gelen tarihi başarısını logosuna da yansıtacak.

    Kulüpler seviyesinde Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Euroleague'de zafere ulaşan Fenerbahçe, Türk spor tarihine geçen başarıyı ölümsüzleştirdi.

    Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Kupası'nı temsilen, erkek basketbol takımı formalarındaki armasına bir yıldız dahil etti. Fenerbahçe, Türkiye'de basketbol formasında armasında yıldız olan ilk takım oldu.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:43
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