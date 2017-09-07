Tek yıldızlı Fenerbahçe arması!
THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 2016-17 sezonunda gelen tarihi başarısını logosuna da yansıtacak.
Kulüpler seviyesinde Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Euroleague'de zafere ulaşan Fenerbahçe, Türk spor tarihine geçen başarıyı ölümsüzleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Kupası'nı temsilen, erkek basketbol takımı formalarındaki armasına bir yıldız dahil etti. Fenerbahçe, Türkiye'de basketbol formasında armasında yıldız olan ilk takım oldu.
Fenerbahçe Doğuş, Euroleague şampiyonluğunu temsilen logosuna bir yıldız ekledi. pic.twitter.com/iYOFZ4H9Dy— Fotomaç (@fotomac) 7 Eylül 2017
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:43
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Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
Marsilya Marsiliya cok ama cok seviniyor bu kazmayi satiyor diye
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Eto'o haber yolladı
Toplam 11
Yorum
net önceden bjk ye 3 yıllık sözleşmede diretti gelecekti transfer döneminin son günlerinde gitmek istiyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 15
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birdaha Ağlayarak gider
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