 Hırvatistan Çekya'dan galibiyetle ayrıldı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    'dan galibiyetle ayrıldı

    Hırvatistan Çekya'dan galibiyetle ayrıldı

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında , 'yı 107-69 mağlup etti.

    Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan , soyunma odasına 54-40 üstün gitti.

    İkinci devrede rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve üçüncü periyodu 78-60 ile geçen Hırvatistan, karşılaşmayı 107-69 kazandı. Bojan Bogdanovic, 25 sayılık performansıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

    Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Hırvatistan, 8 puanla grubu ikinci sırada tamamlarken, altı puanı bulunan ise beşinci olarak turnuvaya veda etti.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:05
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