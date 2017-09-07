Hırvatistan Çekya'dan galibiyetle ayrıldı
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında Hırvatistan, Çekya'yı 107-69 mağlup etti.
Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Hırvatistan, soyunma odasına 54-40 üstün gitti.
İkinci devrede rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve üçüncü periyodu 78-60 ile geçen Hırvatistan, karşılaşmayı 107-69 kazandı. Bojan Bogdanovic, 25 sayılık performansıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Hırvatistan, 8 puanla grubu ikinci sırada tamamlarken, altı puanı bulunan Çekya ise beşinci olarak turnuvaya veda etti.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:05
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 4
Yorum
denizgs peki sen soruyorumusun başkanına fon parasını biriktiriyormsun diye alt yapı için
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
tayfa trabzonu sevdiği için mi geliyor boşta kalmamak ve paraya geliyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
murat kara duygusallığını bırakırsa yetenekli oyuncu, ama türk insanın kanında duygulsallık var
Hırvatistan Çekya'dan galibiyetle ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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