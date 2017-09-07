Hırvatistan Çekya'dan galibiyetle ayrıldı

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Hırvatistan, soyunma odasına 54-40 üstün gitti.

İkinci devrede rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve üçüncü periyodu 78-60 ile geçen Hırvatistan, karşılaşmayı 107-69 kazandı. Bojan Bogdanovic, 25 sayılık performansıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Hırvatistan, 8 puanla grubu ikinci sırada tamamlarken, altı puanı bulunan Çekya ise beşinci olarak turnuvaya veda etti.