 Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile anlaştı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile anlaştı

    Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile anlaştı

    Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Darüşşafaka Basketbol'da forma giyen Wanamaker'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı

    Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka Basketbol'da forma giyen ile anlaştı.

    Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci beşinde yer alan 1,93 metre boyundaki ABD'li oyuncu Brad Wanamaker ile sezon sonuna kadar anlaştı.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi 28 yaşındaki Wanamaker, Avrupa kariyerine İtalya'nın Teramo Basket takımında başladı. Fransa'nın Limoges ekibinde de forma giyen ABD'li basketbolcu, İtalya'nın Gruppo Tesi Pistoia ekibinde forma giydikten sonra Almanya temsilcisi Brose Bamberg takımına geçti. Oyun kurucu pozisyonun yanı sıra iki numara da görev alabilen Wanamaker, Almanya'daki başarılı performansının ardından geçen sezonun başında Darüşşafaka Basketbol'a transfer oldu.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.