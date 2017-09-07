Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile anlaştı

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka Basketbol'da forma giyen Brad Wanamaker ile anlaştı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci beşinde yer alan 1,93 metre boyundaki ABD'li oyuncu Brad Wanamaker ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi 28 yaşındaki Wanamaker, Avrupa kariyerine İtalya'nın Teramo Basket takımında başladı. Fransa'nın Limoges ekibinde de forma giyen ABD'li basketbolcu, İtalya'nın Gruppo Tesi Pistoia ekibinde forma giydikten sonra Almanya temsilcisi Brose Bamberg takımına geçti. Oyun kurucu pozisyonun yanı sıra iki numara da görev alabilen Wanamaker, Almanya'daki başarılı performansının ardından geçen sezonun başında Darüşşafaka Basketbol'a transfer oldu.