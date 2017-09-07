F.Bahçe basketbolda 1. yıldızı taktı
THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 2016-17 sezonunda gelen tarihi başarısını logosuna da yansıtacak.
Kulüpler seviyesinde Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Euroleague'de zafere ulaşan Fenerbahçe, Türk spor tarihine geçen başarıyı ölümsüzleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Kupası'nı temsilen, erkek basketbol takımı formalarındaki armasına bir yıldız dahil etti. Fenerbahçe, Türkiye'de basketbol formasında armasında yıldız olan ilk takım oldu.
Fenerbahçe Doğuş, Euroleague şampiyonluğunu temsilen logosuna bir yıldız ekledi. pic.twitter.com/iYOFZ4H9Dy— Fotomaç (@fotomac) 7 Eylül 2017
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:57
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İlk 11 koruma altında
Toplam 2
Yorum
GS LI UYANIK OL BAŞKAN BJK YÖNETİMİ YERLİ OYUNCULARA YÖNELDİ DEMİRÖRENe DİKKAT EDELİM YABANCI SINIRINA HAYIR DİYELİM
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Trabzonspor mutlu sona ulaştı
Toplam 18
Yorum
1907 YUH! Gittiginden beri biz ugrastik adam TS'ye geldi iyimi?
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Sadece Luis İbanez kaldı
Toplam 2
Yorum
SAKA alınırken nekadar övülmüştü. hoca ersun yanıl dı..oynamadan para veren tek takımız.taraftarın emeğini verin gitsin.alana aldırana yuh.zarar
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