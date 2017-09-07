F.Bahçe basketbolda 1. yıldızı taktı

Kulüpler seviyesinde Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Euroleague'de zafere ulaşan Fenerbahçe, Türk spor tarihine geçen başarıyı ölümsüzleştirdi.



Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Kupası'nı temsilen, erkek basketbol takımı formalarındaki armasına bir yıldız dahil etti. Fenerbahçe, Türkiye'de basketbol formasında armasında yıldız olan ilk takım oldu.



Fenerbahçe Doğuş, Euroleague şampiyonluğunu temsilen logosuna bir yıldız ekledi. pic.twitter.com/iYOFZ4H9Dy — Fotomaç (@fotomac) 7 Eylül 2017