Yunanistan Litvanya'ya rakip oldu

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, Yunanistan ile Polonya karşılaştı.

İlk periyodu Polonya 29-23 önde bitiren bitirse de devre arasına Yunanistan 49-43 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 70-67 önde geçen Yunanistan, karşılaşmadan da 95-77 galip ayrıldı.

Yunanistan'da, Kostas Sloukas, Polonya'da ise Damian Kulig, 26'şar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Bu sonuçla grubunu dördüncü sırada bitiren Yunanistan, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayan Litvanya ile eşleşti.



İTALYA SON NEFESTE

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında İtalya, Gürcistan'ı 71-69 yendi.



İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 27-10 önde geçen İtalya, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti. Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 58-47'lik skor avantajıyla geçen İtalya, rakibini 71-69 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Gürcistan'dan Mike Dixon Jr. olurken, İtalya adına Marco Belinelli 15 sayı kaydetti.



Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan İtalya, son 16 turunda, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Finlandiya ile eşleşti.