 Yunanistan Litvanya'ya rakip oldu – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Yunanistan Litvanya'ya rakip oldu

    Yunanistan Litvanya'ya rakip oldu

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Yunanistan, Polonya'yı 95-77 yendi.

    Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, Yunanistan ile Polonya karşılaştı.

    İlk periyodu Polonya 29-23 önde bitiren bitirse de devre arasına Yunanistan 49-43 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 70-67 önde geçen Yunanistan, karşılaşmadan da 95-77 galip ayrıldı.

    Yunanistan'da, Kostas Sloukas, Polonya'da ise Damian Kulig, 26'şar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

    Bu sonuçla grubunu dördüncü sırada bitiren Yunanistan, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayan Litvanya ile eşleşti.

    İTALYA SON NEFESTE
    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında İtalya, Gürcistan'ı 71-69 yendi.

    İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 27-10 önde geçen İtalya, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti. Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 58-47'lik skor avantajıyla geçen İtalya, rakibini 71-69 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Gürcistan'dan Mike Dixon Jr. olurken, İtalya adına Marco Belinelli 15 sayı kaydetti.

    Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan İtalya, son 16 turunda, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Finlandiya ile eşleşti.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:02
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