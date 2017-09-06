Yunanistan Litvanya'ya rakip oldu
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Yunanistan, Polonya'yı 95-77 yendi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, Yunanistan ile Polonya karşılaştı.
İlk periyodu Polonya 29-23 önde bitiren bitirse de devre arasına Yunanistan 49-43 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 70-67 önde geçen Yunanistan, karşılaşmadan da 95-77 galip ayrıldı.
Yunanistan'da, Kostas Sloukas, Polonya'da ise Damian Kulig, 26'şar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.
Bu sonuçla grubunu dördüncü sırada bitiren Yunanistan, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayan Litvanya ile eşleşti.
İTALYA SON NEFESTE
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında İtalya, Gürcistan'ı 71-69 yendi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 27-10 önde geçen İtalya, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti. Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 58-47'lik skor avantajıyla geçen İtalya, rakibini 71-69 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Gürcistan'dan Mike Dixon Jr. olurken, İtalya adına Marco Belinelli 15 sayı kaydetti.
Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan İtalya, son 16 turunda, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Finlandiya ile eşleşti.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:02
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
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