2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Slovenya, Fransa'yı 95-78 yendi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Slovenya ile Fransa karşılaştı.
İlk periyodu 28-22 önde bitiren Slovenya, devre arasına 52-35 üstün gitti. İkinci yarıda farkı daha da açan Slovenya, üçüncü çeyreğini 77-51 önde geçtiği mücadeleden 95-78 galip ayrıldı.
Slovenya'da Goran Dragic, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fransa'da Nando De Colo'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Slovenya, 5'te 5 yaparak grubu lider tamamladı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Fransa'nın ise grupta üçüncü sırayı alması kesinleşti. Fransa'nın son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Almanya oldu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
Slovenya, Fransa'yı farklı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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