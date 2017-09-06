 Litvanya Almanya'yı devirdi! – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Litvanya Almanya'yı devirdi!

    Litvanya Almanya'yı devirdi!

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında Litvanya, Almanya'yı 89-72 yendi.

    İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 23-19 önde geçen Litvanya, soyunma odasına 47-43 üstün gitti.

    Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 72-60'lık skor avantajıyla geçen Litvanya, rakibini 89-72 mağlup etti.

    İki takımın da son 16 turuna kalmayı daha önce garantilediği grubu, bir mağlubiyeti bulunan Litvanya 9 puanla lider, Almanya ise 8 puanla ikinci sırada tamamladı. Almanya, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü sırada bitirmesi kesinleşen Fransa ile eşleşti.

    NBA ekiplerinden Toronto Raptors'ta forma giyen 25 yaşındaki Jonas Valanciunas, 27 sayı, 15 ribauntla Litvanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:14
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