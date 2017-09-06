Litvanya Almanya'yı devirdi!
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında Litvanya, Almanya'yı 89-72 yendi.
Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 72-60'lık skor avantajıyla geçen Litvanya, rakibini 89-72 mağlup etti.
İki takımın da son 16 turuna kalmayı daha önce garantilediği grubu, bir mağlubiyeti bulunan Litvanya 9 puanla lider, Almanya ise 8 puanla ikinci sırada tamamladı. Almanya, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü sırada bitirmesi kesinleşen Fransa ile eşleşti.
NBA ekiplerinden Toronto Raptors'ta forma giyen 25 yaşındaki Jonas Valanciunas, 27 sayı, 15 ribauntla Litvanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:14
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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