Soyunma odasında sigara içti, ceza yedi

Fenerbahçe Doğuş ve A Milli Takım'ın eski başantrenörü Bogdan Tanjevic'in Karadağ-Macaristan maçı sonrasındaki hareketleri Karadağ Basketbol Federasyonu'na 2000 euroya mal oldu.

SOYUNMA ODASINDA SİGARA İÇTİ

C Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 72-48 gibi farklı bir skorla mağlup eden Karadağ'ın başantrenörü Bogdan Tanjevic karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılmamış ve Karadağ soyunma odasında sigara içtiği tespit edilmişti.

Kralspor'un haberine göre; FIBA Teknik Komitesi yapılan incelemenin ardından 70 yaşındaki teknik adamın yaptığı kural ihlalleri sebebiyle Karadağ Basketbol Federasyonu'na 2000 euro ceza verdi.

Karadağ geride kalan 3 maçta aldığı 1 galibiyetle C Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.