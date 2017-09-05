 Soyunma odasında sigara içti, ceza yedi – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Soyunma odasında sigara içti, ceza yedi

    Soyunma odasında sigara içti, ceza yedi

    EuroBasket 2017’de C Grubu’nda mücadele eden Karadağ’ın tecrübeli başantrenörü Bogdan Tanjevic’in Macaristan galibiyeti sonrasındaki hareketleri FIBA tarafından cezalandırıldı.

    Fenerbahçe Doğuş ve A Milli Takım'ın eski başantrenörü Bogdan Tanjevic'in Karadağ-Macaristan maçı sonrasındaki hareketleri Karadağ Basketbol Federasyonu'na 2000 euroya mal oldu.

    SOYUNMA ODASINDA SİGARA İÇTİ

    C Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 72-48 gibi farklı bir skorla mağlup eden Karadağ'ın başantrenörü Bogdan Tanjevic karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılmamış ve Karadağ soyunma odasında sigara içtiği tespit edilmişti.

    Kralspor'un haberine göre; FIBA Teknik Komitesi yapılan incelemenin ardından 70 yaşındaki teknik adamın yaptığı kural ihlalleri sebebiyle Karadağ Basketbol Federasyonu'na 2000 euro ceza verdi.

    Karadağ geride kalan 3 maçta aldığı 1 galibiyetle C Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:09
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