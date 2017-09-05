Hırvatistan liderliği garantiledi

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçta, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takım Hırvatistan ile İspanya karşılaştı. İlk periyodu 21-20 önde geçen İspanya, devre arasına 38-32 üstün gitti. Başa baş mücadelenin ikinci yarıda da sürdüğü karşılaşmanın üçüncü periyodu, Hırvatistan'ın 54-53 üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü tekrar ele alan İspanya, mücadeleden 79-73 galip ayrıldı.



Bu sonuçla İspanyollar, 4'te 4 yaparak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Hırvatistan ise ilk mağlubiyetini yaşadı. Ricky Rubio'nun 13, Fernando San Emeterio'nun 12 sayı attığı İspanya'da Pau Gasol 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Hırvatistan'da Dario Saric'in 18 sayı, 13 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.