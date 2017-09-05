 Bogdanovic'e sıcak karşılama – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Bogdanovic'e sıcak karşılama

    Bogdanovic'e sıcak karşılama

    Fenerbahçe'de üç sezon geçirdikten sonra NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Ülker Sports Arena'da oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşmasıyla eski yuvasına geri dönmüş oldu.

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Türkiye, Ülker Sports Arena'da Sırbistan için karşılaşıyor. Bu mücadele Sırbistan Milli Takım oyuncusu Bogdan Bogdanovic için ise ayrı bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz sezon sonunda üç senesini geçirdiği sarı-lacivertli formaya veda ederek NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan başarılı basketbolcu, bu maçla birlikte birçok karşılaşmaya çıktığı eski yuvasına da geri dönmüş oldu. Bogdanovic, aynı zamanda maçtan önce Melih Mahmutoğlu ile de hasret giderdi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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