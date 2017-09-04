 Ufuk Sarıca: “Tecrübeye yenilmiş durumdayız” – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ufuk Sarıca: “Tecrübeye yenilmiş durumdayız”

    Ufuk Sarıca: “Tecrübeye yenilmiş durumdayız”

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, oyunun öne geçtikleri bölümünde basit hatalarla rakibe geri dönüş şansı verdiklerini ifade ederek, “Her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. Tecrübeye yenilmiş durumdayız” dedi.

    Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubu mücadelesinde Türkiye, Sırbistan'a 80-74'lük sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Türkiye Başantrenörü Ufuk Sarıca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Mücadeleye kötü başladıklarını ifade eden Ufuk Sarıca, "5 dakika zorlandık ama sonra 2. periyot dengeyi kurmamıza rağmen skor olarak rakibi yakalayamadık ama oyun olarak denge getirdik. Stres anları fazla oldu. Sırbistan ile oynadık. Aslında Rusya maçında bunu atmış olmalıydık ama bugün sahaya bu yansıdı. Yanılmıyorsam oyunun son bölümde öne geçtik güzel bir noktaydı ama müdafaada basit hatalarla rakibe geri dönüş için şans verdik. Her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. Tecrübeye yenilmiş durumdayız. İlk yarı Bogdanovic'i iyi savunduk. Üst üste yediğimiz 7 sayı var. Son 2 maçta kazanarak gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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