Ufuk Sarıca: “Tecrübeye yenilmiş durumdayız”
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, oyunun öne geçtikleri bölümünde basit hatalarla rakibe geri dönüş şansı verdiklerini ifade ederek, “Her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. Tecrübeye yenilmiş durumdayız” dedi.
Mücadeleye kötü başladıklarını ifade eden Ufuk Sarıca, "5 dakika zorlandık ama sonra 2. periyot dengeyi kurmamıza rağmen skor olarak rakibi yakalayamadık ama oyun olarak denge getirdik. Stres anları fazla oldu. Sırbistan ile oynadık. Aslında Rusya maçında bunu atmış olmalıydık ama bugün sahaya bu yansıdı. Yanılmıyorsam oyunun son bölümde öne geçtik güzel bir noktaydı ama müdafaada basit hatalarla rakibe geri dönüş için şans verdik. Her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. Tecrübeye yenilmiş durumdayız. İlk yarı Bogdanovic'i iyi savunduk. Üst üste yediğimiz 7 sayı var. Son 2 maçta kazanarak gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
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Ali 30 yaşında futbolu bırakan tembeldir. Çalısa ve kendine iyi baksa (örneğin Bülent Korkmaz) fazla oynar.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
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GFB BAŞKAN OYUNCU TRANSFERİ YAPAMAYINCA YABANCI SINIRI GELSİN DEMEK BİZE YAKIŞMAZ
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
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Yorum
semih YABANCI KURALINA LAF ATMA BURAK.EMİN OL BEĞENMEDİĞİNİZ YABANCI FUTBOLCULARI SEYRETMEK SİZİ SEYRETMEKTEN DAHA ZEVKLİ.
Ufuk Sarıca: “Tecrübeye yenilmiş durumdayız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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