 Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    grupta üçüncü maçını da kazandı

    Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında , Belçika'yı 76-67 yendi.

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında , Belçika'yı 76-67 yendi.

    Rusya grupta üçüncü maçını da kazanarak yoluna namağlup devam ederken, Belçika ise 2. yenilgisini aldı.

    Mücadelenin ilk bölümünde Tabu'nun 3 sayılık basketleriyle etkili olan Belçika, 4. dakikada 13-6 öne geçti. Shved'in skor yükünü üstlenmesiyle rahatlayan Rusya, 8. dakikada rakibini yakalayarak 18-17 üstünlük yakaladı ve ilk periyodu 19-18 önde bitirdi.

    İkinci çeyrek oldukça çekişmeli geçerken, pota altında Antonov ve Mozgov'la üstünlük sağlayan Rusya, devreyi 35-33 galip durumda kapattı.

    Rusya, üçüncü periyoda Fridzon, Mozgov ve Vorontsevich'in sayılarıyla başlayarak 24. dakikada 6 sayılık ( 43-37) fark elde etti. Oyunun kontrolünü elinde tutan taraf olan Rusya, son çeyreğe de 53-47 avantajlı girdi.

    Son çeyrekte baskılı savunma yapan Rusya, basit top kayıplarına karşın aradaki farkı korumayı bildi. Kurbanov'un skorer oyunuyla 36. dakikayı 9 sayı farkla 67-58 önde geçen Rusya karşısında, De Zeeuw'un basketleri Belçika için yeterli olmadı. Rusya, müsabakadan 76-67 galip ayrıldı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:02
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