Milli Takım salladı ama yıkamadı

Mücadelenin başında Jovic'i bir adım geriden savunarak şutunu riske eden Milli Takım'a karşı genç oyun kurucunun iyi performans ve yapılan tam saha baskıyı çok rahat geçmesi Sırbistan'ın ilk 5 dakika attığı 13 sayının tamamına etki etti. Türkiye'nin ikili oyunların ardından devrilen uzuna atılan pasın şiddetinin ayarlanamaması ve kötü şut isabeti, 5 dakikalık bölümün 13-6 tamamlanmasına neden oldu. Periyodun ikinci yarısında da yarı saha hücumunu seçip pozisyon sayısını yüksek tutmayan Türkiye sayı bulmakta zorlandı ve ilk çeyreği 21-13 geride kapadı.

Boban Marjanovic'i pota altında iyi besleyen Sırbistan, ikinci çeyreğe 6-0'lık seri ile girerek durumu 27-13'e getirdi. Türkiye'nin buna cevabı ise köşe perdelerinden Melih Mahmutoğlu'na hazırlanan setlerde 27 yaşındaki oyuncunun arka arkaya attığı iki üçlükle geldi ve koç Djordjevic molayı aldı. Mola dönüşü topa baskıyı en üst seviyeye çıkaran ve Sırbistan'a top kayıpları yaptıran Ay-Yıldızlı takım, bu kez de hücumda agresif oynayıp potaya gitti ve serisini 12-0'a çıkardı. (27-25, 15. dakika) Hızlı hücumda tam sahayı çok hızlı kat eden Stefan Bircevic ile 2 hızlı hücum sayısı çıkaran Sırbistan, periyodun sonuna kadar da mücadelenin temposunu ayarlayan takımdı. Savunmada duvar gibi duran fakat hücumda sayı üretmekte çok zorlanan bir beş tercih eden Ufuk Sarıca'nın ekibi, periyodun ikinci bölümünde 6 sayı buldu ve soyunma odasına 36-31 geride gitti.

İkinci yarının başında set hücumlarından daha fazla pozisyonda verim çıkaran Sırbistan, 25. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve koç Ufuk Sarıca molasına başvurdu. Sahada tempoyu arttırmak için 5 kısalı düzene geçen Türkiye, Cedi'den bir üçlük, Sinan'dan da bir penetre ile farkı 5'e çekti: 48-43. Çeyrek sonuna kadar iki taraf da birbirine üstünlük kuramayınca son çeyreğe 53-45'lik skorla girildi.

Son çeyreğin ilk dakikalarında sahada fırtına gibi esen bir Türkiye vardı. Sırbistan'a hem hücum hem de savunmada ters gelen bir beşle sahada yer alan Sarıca'nın ekibi, Melih (2) ve Cedi'den gelen üç sayılık basketlerle 34. dakikada ilk çeyrekten bu yana ilk kez öne geçti: 57-59. Bogdan Bogdanovic'in üst üste iki üçlüğüyle bu seriye reaksiyon veren Djordjevic'in takımı daha sakin taraf olup Bogdan önderliğinde sayı bulmaya devam etti ve son 3 dakikaya 73-67 önde girdi. Maç sonuna kadar geri dönmeyi deneyen ancak verimli hücum edemeyen Türkiye, mücadeleden 80-74'lük skorla mağlup ayrıldı. Bogdan Bogdanovic bu çeyrek attığı 10 sayı ve takım arkadaşlarına yarattığı pozisyonlarla maça damgayı vurdu.

Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 17 sayı, Stefan Jovic 15 sayı 9 asistle oynarken,

Türkiye'de Melih Mahmutoğlu 19 sayı, Cedi Osman 15 sayı, Furkan Korkmaz 11 sayıyla mücadele etti.