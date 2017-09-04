Hırvatistan firesiz
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Hırvatistan, Karadağ’ı 76-72 yendi.
Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Hırvatistan ile Karadağ karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 25-17 önde kapatan Hırvatistan, soyunma odasına da 43-31 üstün gitti.
İkinci yarısı daha çekişmeli geçen maçın üçüncü çeyreğini 62-52 önde geçen Hırvatistan, karşılaşmadan 76-72 galip ayrıldı.
Bu skorla Hırvatistan, gruptaki üçüncü galibiyetini alırken, Karadağ ikinci yenilgisini yaşadı.
Hırvatistan adına 23 sayı üreten Bojan Bogdanovic maçın en skorer ismi olurken, Karadağ'da Tyrese Rice 22 sayı kaydetti.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:23
-
Aziz Yıldırım'dan açıklama
Toplam 3
Yorum
adalet 09 Boşuna kıvırmaya çalışma Bu sezonun en beceriksiz BAŞKAN'I olarak tarihe geçeceksin çünkü almaya çalıştığın hiç bir futbolcuyu alamadın
-
Lucescu: "Ukrayna maçında yapılan hakem hataları kasıtlı"
Toplam 3
Yorum
denizgs Oynanan oyundan memnunmusun ondan haber ver
-
"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 20
Yorum
ski ski 40 yaşındaki buffon 20 senede senin kazandığından az kazanıyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir.
Hırvatistan firesiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.