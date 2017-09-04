Bogdanovic'e sıcak karşılama
Fenerbahçe'de üç sezon geçirdikten sonra NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Ülker Sports Arena'da oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşmasıyla eski yuvasına geri dönmüş oldu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
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"G.Saraylılar beni istemiyor"
Toplam 33
Yorum
BeykozlUltrAslan Senin Glmeni İstemeyenler Gs Taraftarı Değil Gs Düşmanıdır Sana Bu Takımda Herzaman İhtiyaç Vardır Kaptanlık Sana Yakışır Seni Çok Seviyoruz
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Özür dile Collina!
Toplam 1
Yorum
dfasfdsa evet kesin ispanyol vatandaşı diye görmezden gelmiiştir harika habercilik
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Asıl film başlıyor
Toplam 13
Yorum
gs takım olarak iyi oynuyor devamı gelir inşallah gs böyle oynayıpta yenilse sorun değil geçen seneki ruhsuz takım gitti yerine koşan mücadele eden bir takım geldi video hakem şart ama :)
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