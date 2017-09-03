Ukrayna açılışı yaptı
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü günü B Grubu mücadelesinde Ukrayna, Gürcistan'ı 88-81 mağlup etti.
B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Ukrayna 21-20 önde geçti. ikinci çeyrek hücumda etkisini artıran Ukrayna, soyunma odasına 51-38 üstün girdi.
İkinci yarıda Gürcistan toparlansa da 3. periyodu 67-63 önde geçen Ukrayna, karşılaşmayı da 88-81 üstün tamamladı.
Ukrayna, bu sonuçla ilk galibiyetine imza atarken, Gürcistan ikinci yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla Ukrayna'dan Artem Pustovyi oldu.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:35
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