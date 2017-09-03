Thompson İstanbul’da

F.Bahçe Doğuş'un yeni transferi ABD'li Jason Thompson, İstanbul'a geldi. 2.11 metre boyundaki oyuncu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Geçen sezonki Avrupa Ligi şampiyonluğunu takip ettim. İnanılmaz bir kadro ve müthiş bir antrenör var. Taraftarın önünde oynamak için heyecanlıyım" diye konuştu. 31 yaşındaki Thompson 4 ve 5 numara pozisyonlarında oynuyor.