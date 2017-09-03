Slovenya önüne geleni yıkıyor

Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan müsabakada, Slovenya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Slovenya, 1. periyot sonunda 10 sayılık fark (23-13) yakaladı. Slovenya, üstünlüğünü sürdürerek soyunma odasına da 35-30 önde gitti.

Maçın ikinci yarısının başında etkili olan Yunanistan 3. periyot sonunda 58-52 ile skoru lehine çevirdi. Son periyotta iyi savunma yapan Slovenya, hücumda da etkili oldu ve karşılaşmayı 78-72 kazandı.

Slovenya adına 22 sayı üreten Luka Doncic, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Slovenya grubundaki üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, Yunanistan ikinci kez mağlup oldu.