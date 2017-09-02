Nefesimiz yetmedi

Şampiyonanın ev sahiplerinden A Milli Basketbol Takımımız, kötü başladığı maçın son çeyreğinde Rusya’yı yakalayıp öne geçse de mücadeleden yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Hakemler yanlı kararlarıyla çıldırttı

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi. Milli takımımız, 6. dakikada 4 sayılık (11-7) fark yakaladı. Ardından özellikle Shved'in sayılarıyla etkili olan Rusya, 13-2'lik bir seri yakalayarak 20-13 öne geçti. İlk periyot, 20-15, devre de36-33 Rusya'nın üstünlüğünde geçildi.



3. çeyrekte ekibimiz oyunu dengelese de son bölüme Rusya'nın 55-51 üstünlüğüyle girildi. Son çeyreğe hızlı başlayan milli takım, 32. dakikada 58-57 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan bu bölümde hakemlerde taraflı ve teknik faul düdükleriyle ekibimizi frenledi. Ay-yıldızlılar salondan 76-73 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.



40 FAULÜ ANLAMSIZ BULUYORUM

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca, sahadaki telaşlarından kaynaklanan basit hataların sonucu etkilediğini söyledi. Maçın İtalyan hakemi Manuel Mazzoni'nin yönetimine de tepki gösteren Sarıca, "İtalyan hakemin çaldığı düdükleri abes karşılıyorum. Sırbistan-Letonya maçını izledim, çok daha sert geçti. Bizim maçta çalınan 40 faulü çok anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.



BUGÜNKÜ RAKİP BRİTANYA

Şampiyonada ikinci rakibimiz Büyük Britanya olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadelenin başlama saati 21.00. Britanya, dün Belçika'ya 103-90 yenildi. Grubumuzdaki diğer maçta Sırbistan, Letonya engelini 92-82 ile aştı. C Grubu'ndaki sonuçlar ise şöyle: Macaristan-Hırvatistan: 58-67, İspanya- Karadağ: 99-60, Romanya-Çekya: 68-83.

