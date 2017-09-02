Nefesimiz yetmedi
Şampiyonanın ev sahiplerinden A Milli Basketbol Takımımız, kötü başladığı maçın son çeyreğinde Rusya’yı yakalayıp öne geçse de mücadeleden yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Hakemler yanlı kararlarıyla çıldırttı
A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi. Milli takımımız, 6. dakikada 4 sayılık (11-7) fark yakaladı. Ardından özellikle Shved'in sayılarıyla etkili olan Rusya, 13-2'lik bir seri yakalayarak 20-13 öne geçti. İlk periyot, 20-15, devre de36-33 Rusya'nın üstünlüğünde geçildi.
3. çeyrekte ekibimiz oyunu dengelese de son bölüme Rusya'nın 55-51 üstünlüğüyle girildi. Son çeyreğe hızlı başlayan milli takım, 32. dakikada 58-57 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan bu bölümde hakemlerde taraflı ve teknik faul düdükleriyle ekibimizi frenledi. Ay-yıldızlılar salondan 76-73 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
40 FAULÜ ANLAMSIZ BULUYORUM
A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca, sahadaki telaşlarından kaynaklanan basit hataların sonucu etkilediğini söyledi. Maçın İtalyan hakemi Manuel Mazzoni'nin yönetimine de tepki gösteren Sarıca, "İtalyan hakemin çaldığı düdükleri abes karşılıyorum. Sırbistan-Letonya maçını izledim, çok daha sert geçti. Bizim maçta çalınan 40 faulü çok anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.
BUGÜNKÜ RAKİP BRİTANYA
Şampiyonada ikinci rakibimiz Büyük Britanya olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadelenin başlama saati 21.00. Britanya, dün Belçika'ya 103-90 yenildi. Grubumuzdaki diğer maçta Sırbistan, Letonya engelini 92-82 ile aştı. C Grubu'ndaki sonuçlar ise şöyle: Macaristan-Hırvatistan: 58-67, İspanya- Karadağ: 99-60, Romanya-Çekya: 68-83.
3. çeyrekte ekibimiz oyunu dengelese de son bölüme Rusya'nın 55-51 üstünlüğüyle girildi. Son çeyreğe hızlı başlayan milli takım, 32. dakikada 58-57 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan bu bölümde hakemlerde taraflı ve teknik faul düdükleriyle ekibimizi frenledi. Ay-yıldızlılar salondan 76-73 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
40 FAULÜ ANLAMSIZ BULUYORUM
A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca, sahadaki telaşlarından kaynaklanan basit hataların sonucu etkilediğini söyledi. Maçın İtalyan hakemi Manuel Mazzoni'nin yönetimine de tepki gösteren Sarıca, "İtalyan hakemin çaldığı düdükleri abes karşılıyorum. Sırbistan-Letonya maçını izledim, çok daha sert geçti. Bizim maçta çalınan 40 faulü çok anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.
BUGÜNKÜ RAKİP BRİTANYA
Şampiyonada ikinci rakibimiz Büyük Britanya olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadelenin başlama saati 21.00. Britanya, dün Belçika'ya 103-90 yenildi. Grubumuzdaki diğer maçta Sırbistan, Letonya engelini 92-82 ile aştı. C Grubu'ndaki sonuçlar ise şöyle: Macaristan-Hırvatistan: 58-67, İspanya- Karadağ: 99-60, Romanya-Çekya: 68-83.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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