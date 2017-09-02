 Letonya farklı kazandı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Letonya farklı kazandı

    Letonya farklı kazandı

    2017 Euro Basket D Grubu'nda Letonya, Belçika'yı 92-64 mağlup ederek, ilk galibiyetini elde etti.

    Salon: Ülker Sports Arena
    Hakemler: Tomas Jasevicius xx, Martin Horozov xx, Milan Nedovic xx
    Letonya: Dairis Bertans xx 10, Strelnieks xx 9, Timma xxxx 27, Grazulis xx 6, Porzingis xxxx 27, Peiners xx 4, Janicenoks x, Smits xx 2, Meiers x 5, Skele, Blums x 2
    Başantrenör: Ainars Bagatskis
    Belçika: Mwema xx 7, Tabu xx 6, Serron xx 8, Hervelle xx 12, Tumba x, Gillet xx 9, De Zeeuw x 7, Salumu x 4, Lecomte x 3, Bako x 6, Van Rossom x 2
    Başantrenör: Eddy Casteels
    1. Periyot: 24-25 (Belçika lehine)
    Devre: 47-33 (Letonya lehine)
    3. Periyot: 63-55 (Letonya lehine)
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:23
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