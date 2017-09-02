Letonya farklı kazandı
2017 Euro Basket D Grubu'nda Letonya, Belçika'yı 92-64 mağlup ederek, ilk galibiyetini elde etti.
Hakemler: Tomas Jasevicius xx, Martin Horozov xx, Milan Nedovic xx
Letonya: Dairis Bertans xx 10, Strelnieks xx 9, Timma xxxx 27, Grazulis xx 6, Porzingis xxxx 27, Peiners xx 4, Janicenoks x, Smits xx 2, Meiers x 5, Skele, Blums x 2
Başantrenör: Ainars Bagatskis
Belçika: Mwema xx 7, Tabu xx 6, Serron xx 8, Hervelle xx 12, Tumba x, Gillet xx 9, De Zeeuw x 7, Salumu x 4, Lecomte x 3, Bako x 6, Van Rossom x 2
Başantrenör: Eddy Casteels
1. Periyot: 24-25 (Belçika lehine)
Devre: 47-33 (Letonya lehine)
3. Periyot: 63-55 (Letonya lehine)
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
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Şimdi onlar moda!
Toplam 31
Yorum
öğretici her maç aynı ciddiyeti gösterirlerse yenilmeyebilir hatta her maçını kazanabilir bile ! çünkü bu ligde bu takımı yenebilecek pek takım yok !
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Tek yol Florya
Toplam 14
Yorum
t4532 Pahalı ve eli cebinde.
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Şimdi onlar moda!
Toplam 31
Yorum
t4532 Daha işin ucu,DURUN BREH! lastik patlarsa, su kaynatırsa, debriyaj kaydırırsa, elktrikler sönerse filen gibi şeylerde düşünülmemelimi?
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