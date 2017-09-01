Zafer dansı
Basketbol Milli Takımımız, ev sahibi olduğumuz dev organizasyonda Rusya ile kozlarını paylaşacak. Ülker Salonu’nda oynanacak bu önemli karşılaşma 21.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan yayınlanacak
Tarihinde 960. maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmaların 490'nını kazanırken, 468'inden yenilgiyle ayrıldı, 1 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, bugünkü rakibi Rusya'yla da daha önce 12 kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrıldı, 7 mağlubiyet aldı. Bu arada milliler, Avrupa şampiyonalarında 4 kez karşılaştığı Rusya'ya hiç üstünlük sağlayamadı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:12
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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