Zafer dansı

Basketbol Milli Takımımız, ev sahibi olduğumuz dev organizasyonda Rusya ile kozlarını paylaşacak. Ülker Salonu’nda oynanacak bu önemli karşılaşma 21.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan yayınlanacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk sınavını bugün verecek. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka NTV Spor'dan yayınlanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Takımın önemli ismi Ali Muhammed, sakatlığı nedeniyde kadrodan çıkarılırken, 12 Dev Adam şu oyuncularla parkeye çıkacak: Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.



Tarihinde 960. maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmaların 490'nını kazanırken, 468'inden yenilgiyle ayrıldı, 1 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, bugünkü rakibi Rusya'yla da daha önce 12 kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrıldı, 7 mağlubiyet aldı. Bu arada milliler, Avrupa şampiyonalarında 4 kez karşılaştığı Rusya'ya hiç üstünlük sağlayamadı.