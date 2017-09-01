 Milliler sonunu getiremedi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Milliler sonunu getiremedi

    Milliler sonunu getiremedi

    Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Rusya'ya 73-76 mağlup oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi olduğumuz Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk sınavında Rusya le karşılaştı.

    Grupta erken final olarak gösterilen maçta uzun süre rakibini geriden takip eden ay-yıldızlılar, son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da rakibine 73-76 mağlup olmaktan kurtulamadı.

    MİLLİLER MAÇA GERGİN BAŞLADI
    Maça etkili başlayan taraf Rusya oldu. Ay-yıldızlılar maçın ilk yarısında 10 sayı geriye düşse de 2. çeyrekte büyük bir enerji sarf ederek farkı eritmeyi başardı ve soyunma 3 sayı farkla 33-36 geride girdi.

    HAKEMDEN TARTIŞMALI KARAR
    3. periyodun bitimine 4 dakika kala Erkan Veyseloğlu'nun basketiyle Rusları yakaladık. Skora 46-46 ile denge geldi ancak öne geçmek için yüklendiğimiz anlarda fast break'e giderken gelen tartışmalı teknik faul kararıyla Rusya bir anda 6 sayı öne fırladı.

    CEDİ OSMAN DEVREYE GİRDİ
    3. periyodun sonuna 42 saniye kala sorumluluk alan Cedi Osman çok uzaklardan gönderdiği üçlük isabetle 20. sayısını buldu ve skoru 52-51'e getirdi.

    SİNAN GÜLER'LE ÖNE GEÇTİK
    Ay-Yıldızlılar, bitime 8 dakika kala Rusya karşısında Sinan Güler'in sayılarıyla 58-57 öne geçti.

    3 TURNİKE KAÇTI!
    Ruslar, maç boyunca 36 kez serbest atış çizgisine gelerek maça tutunurken, Ay-yıldızlılar son bölümde kaçırdığı 3 turnikeyle kırılma anında rakibin gardını düşürme şansını kullanamadı.

    ALEXEY SHVED İŞİ BİTİRDİ
    Rusya, bitime 12 saniye kala Alexey Shved'in 3 sayılık isabetiyle farkı 5'e çıkardı ve maçı kopardı. Kalan saniyeler karşılıklı serbest atışlarla geçildi ve Türkiye sahadan 73-76 mağlup ayrıldı.

    CEDİ OSMAN KARİYER REKORU KIRDI
    Maçın en skorer ismi Cedi Osman oldu. Attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kıran Cedi 7 asist, 4 ribaund, 7 top çalmayla oynadı.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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