Milliler sonunu getiremedi
Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Rusya'ya 73-76 mağlup oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi olduğumuz Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk sınavında Rusya le karşılaştı.
Grupta erken final olarak gösterilen maçta uzun süre rakibini geriden takip eden ay-yıldızlılar, son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da rakibine 73-76 mağlup olmaktan kurtulamadı.
MİLLİLER MAÇA GERGİN BAŞLADI
Maça etkili başlayan taraf Rusya oldu. Ay-yıldızlılar maçın ilk yarısında 10 sayı geriye düşse de 2. çeyrekte büyük bir enerji sarf ederek farkı eritmeyi başardı ve soyunma 3 sayı farkla 33-36 geride girdi.
HAKEMDEN TARTIŞMALI KARAR
3. periyodun bitimine 4 dakika kala Erkan Veyseloğlu'nun basketiyle Rusları yakaladık. Skora 46-46 ile denge geldi ancak öne geçmek için yüklendiğimiz anlarda fast break'e giderken gelen tartışmalı teknik faul kararıyla Rusya bir anda 6 sayı öne fırladı.
CEDİ OSMAN DEVREYE GİRDİ
3. periyodun sonuna 42 saniye kala sorumluluk alan Cedi Osman çok uzaklardan gönderdiği üçlük isabetle 20. sayısını buldu ve skoru 52-51'e getirdi.
SİNAN GÜLER'LE ÖNE GEÇTİK
Ay-Yıldızlılar, bitime 8 dakika kala Rusya karşısında Sinan Güler'in sayılarıyla 58-57 öne geçti.
3 TURNİKE KAÇTI!
Ruslar, maç boyunca 36 kez serbest atış çizgisine gelerek maça tutunurken, Ay-yıldızlılar son bölümde kaçırdığı 3 turnikeyle kırılma anında rakibin gardını düşürme şansını kullanamadı.
ALEXEY SHVED İŞİ BİTİRDİ
Rusya, bitime 12 saniye kala Alexey Shved'in 3 sayılık isabetiyle farkı 5'e çıkardı ve maçı kopardı. Kalan saniyeler karşılıklı serbest atışlarla geçildi ve Türkiye sahadan 73-76 mağlup ayrıldı.
CEDİ OSMAN KARİYER REKORU KIRDI
Maçın en skorer ismi Cedi Osman oldu. Attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kıran Cedi 7 asist, 4 ribaund, 7 top çalmayla oynadı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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