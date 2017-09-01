Milliler sonunu getiremedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi olduğumuz Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk sınavında Rusya le karşılaştı.

Grupta erken final olarak gösterilen maçta uzun süre rakibini geriden takip eden ay-yıldızlılar, son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da rakibine 73-76 mağlup olmaktan kurtulamadı.

MİLLİLER MAÇA GERGİN BAŞLADI

Maça etkili başlayan taraf Rusya oldu. Ay-yıldızlılar maçın ilk yarısında 10 sayı geriye düşse de 2. çeyrekte büyük bir enerji sarf ederek farkı eritmeyi başardı ve soyunma 3 sayı farkla 33-36 geride girdi.



HAKEMDEN TARTIŞMALI KARAR

3. periyodun bitimine 4 dakika kala Erkan Veyseloğlu'nun basketiyle Rusları yakaladık. Skora 46-46 ile denge geldi ancak öne geçmek için yüklendiğimiz anlarda fast break'e giderken gelen tartışmalı teknik faul kararıyla Rusya bir anda 6 sayı öne fırladı.

CEDİ OSMAN DEVREYE GİRDİ

3. periyodun sonuna 42 saniye kala sorumluluk alan Cedi Osman çok uzaklardan gönderdiği üçlük isabetle 20. sayısını buldu ve skoru 52-51'e getirdi.

SİNAN GÜLER'LE ÖNE GEÇTİK

Ay-Yıldızlılar, bitime 8 dakika kala Rusya karşısında Sinan Güler'in sayılarıyla 58-57 öne geçti.

3 TURNİKE KAÇTI!

Ruslar, maç boyunca 36 kez serbest atış çizgisine gelerek maça tutunurken, Ay-yıldızlılar son bölümde kaçırdığı 3 turnikeyle kırılma anında rakibin gardını düşürme şansını kullanamadı.

ALEXEY SHVED İŞİ BİTİRDİ

Rusya, bitime 12 saniye kala Alexey Shved'in 3 sayılık isabetiyle farkı 5'e çıkardı ve maçı kopardı. Kalan saniyeler karşılıklı serbest atışlarla geçildi ve Türkiye sahadan 73-76 mağlup ayrıldı.

CEDİ OSMAN KARİYER REKORU KIRDI

Maçın en skorer ismi Cedi Osman oldu. Attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kıran Cedi 7 asist, 4 ribaund, 7 top çalmayla oynadı.