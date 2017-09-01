 Komşu fark attı: 90-61 – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Komşu fark attı: 90-61

    Komşu fark attı: 90-61
    ŞAMPİYONADA 2 grupta maçlar dün başladı. Finlandiya'da oynanan A Grubu mücadelesinde; Yunanistan, İzlanda'yı 90-61 yendi. Diğer sonuçlar: Slovenya-Polonya: 90-81, Fransa-Finlandiya: 84-86 (NS: 72-72). İsrail'deki B Grubu karşılaşmasında Almanya, Ukrayna'yı 75-63 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Litvanya-Gürcistan: 77-79, İtalya-İsrail: 69-48.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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