Komşu fark attı: 90-61

ŞAMPİYONADA 2 grupta maçlar dün başladı. Finlandiya'da oynanan A Grubu mücadelesinde; Yunanistan, İzlanda'yı 90-61 yendi. Diğer sonuçlar: Slovenya-Polonya: 90-81, Fransa-Finlandiya: 84-86 (NS: 72-72). İsrail'deki B Grubu karşılaşmasında Almanya, Ukrayna'yı 75-63 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Litvanya-Gürcistan: 77-79, İtalya-İsrail: 69-48.