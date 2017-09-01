CANLI | Türkiye - Rusya | Avrupa Basketbol Şampiyonası
Basketbol Milli Takımımız, ev sahibi olduğumuz dev organizasyonda Rusya ile kozlarını paylaşıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk sınavını bugün veriyor. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, Rusya ile karşı karşıya... Saat 21.00'de başlayan, Ülker Spor Salonu'ndaki müsabaka NTV Spor'dan ekranlara geliyor. Takımın önemli ismi Ali Muhammed, sakatlığı nedeniyde kadrodan çıkarılırken, 12 Dev Adam şu oyuncularla parkeye çıkacak: Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.
Tarihinde 960. maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmaların 490'nını kazanırken, 468'inden yenilgiyle ayrıldı, 1 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, bugünkü rakibi Rusya'yla da daha önce 12 kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrıldı, 7 mağlubiyet aldı. Bu arada milliler, Avrupa şampiyonalarında 4 kez karşılaştığı Rusya'ya hiç üstünlük sağlayamadı.
Tarihinde 960. maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmaların 490'nını kazanırken, 468'inden yenilgiyle ayrıldı, 1 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, bugünkü rakibi Rusya'yla da daha önce 12 kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrıldı, 7 mağlubiyet aldı. Bu arada milliler, Avrupa şampiyonalarında 4 kez karşılaştığı Rusya'ya hiç üstünlük sağlayamadı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Mustantik Bu adamın sözleşmesi fesh edilip çöpe atılması gerek anl. Üzre 3 senedir sakat bu adam
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
topalportakal lan bu adam yatmaya gelmiş buraya. Keşke en baştan almasaydınız ya bu nedir artık....
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Srcnkns Beter ol ...
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