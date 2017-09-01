CANLI | Türkiye - Rusya | Avrupa Basketbol Şampiyonası

Milli Erkek Basketbol Takımı,'nda ilk sınavını bugünveriyor.'nda yer alan ay-yıldızlıekibimiz,ile karşı karşıya...aat'de başlayan, Ülker Spor Salonu'ndaki müsabaka'dan ekranlara geliyor. Takımın önemliismi Ali Muhammed, sakatlığı nedeniydekadrodan çıkarılırken,şuoyuncularla parkeye çıkacak:Osman,Balbay,Korkmaz,Veyseloğlu,Şanlı,Sipahi,Aldemir,Mahmutoğlu,Hersek,Güler,Köksal,Erden.Tarihinde 960. maçına çıkacak olan, bu karşılaşmaların 490'nını kazanırken,468'inden yenilgiyle ayrıldı, 1 müsabakadaise beraberlikle sonuçlandı. Milliler,bugünkü rakibi'yla da daha önce12 kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz,bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrıldı,7 mağlubiyet aldı. Bu arada milliler, Avrupaşampiyonalarında 4 kez karşılaştığıRusya'ya hiç üstünlük sağlayamadı.