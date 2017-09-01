Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'dan 12 Dev'e tam destek... Kadronun zayıf olduğuna inanmadığını belirterek söze başlayan Yıldırım, "Burada sahaya çıkıp mücadele edecek aslan gibi 12 oyuncu var. Hepsine güveniyor, inanıyoruz. Ben bu kadronun zayıf olduğuna inanmıyorum. İnşallah çok iyi dereceler elde edeceğiz" dedi.