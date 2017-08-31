Finlandiya uzatmalarda güldü

A Grubu müsabakalarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maç çekişmeli geçti.

Helsinki Arena'daki maça seyirci desteğini de arkasına alarak hızlı başlayan Finlandiya, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı. Savunma sertliğini ikinci çeyrekte artıran Fransa, soyunma odasına 33-32 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek sonunda Fransa, final periyoduna 53-49 önde girdi. Son çeyrekte Finlandiya daha etkili oldu ve normal süresi 72-72 biten maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde bitime 5 saniye kala Finlandiya, Jamar Wilson'un basketiyle 86-84 öne geçti. Fransa, son hücumu Nando De Colo'yla değerlendiremeyince Finlandiya, sahadan 86-84 galip ayrılarak günün sürprizine imza attı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Fransa'da 25 sayı atan Evan Fournier oldu. Ev sahibi Finlandiya'da ise Lauri Markkanen 22 sayıyla takımının en skorer ismi olmayı başardı.