EuroBasket 2017'de Hırvatistan çıkış peşinde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) ilk turda C Grubu müsabakalarına Romanya ev sahipliği yapacak.

Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Salonu'nda oynanacak C Grubu maçlarında son şampiyon İspanya'nın yanı sıra Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya ve Macaristan mücadele edecek.

2015 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan İspanya, bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı'nda NBA'de forma giyen 6 oyuncu görev yapacak.

San Antonio Spurs'ten Pau Gasol, Utah Jazz'dan Ricky Rubio, Memphis Grizzlies'ten Marc Gasol, New York Knicks'ten Willy Hernangomez, Oklahoma City Thunder'dan Alex Abrines ve Denver Nuggets'tan Juan Hernangomez, şampiyonada İspanya'nın başarısı için ter dökecek.

Sergio Rodriguez ve Juan Carlos Navarro gibi Avrupa basketbolunun önemli isimlerinin de yer aldığı İspanya'nın kadrosunda sakat olan yıldız oyuncu Sergio Llull ise bulunmuyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 2009, 2011 ve 2015 olmak üzere üç şampiyonluğu bulunan İspanya, 1935, 1973, 1983, 1999, 2003 ve 2007'de ikinci, 1991, 2001 ve 2013'te üçüncü oldu.



Hırvatistan çıkışa geçme peşinde

Son Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşayan Hırvatistan, turnuvada çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Almanya'da 2015'te yapılan organizasyona ikinci turda veda eden Hırvatistan Milli Takımı'nı Aleksandar Petrovic çalıştırıyor.

Hırvatistan'ın kadrosunda NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'tan Dario Saric, Phoenix Suns'tan Dragan Bender ve Indiana Pacers'tan Bojan Bogdanovic'in yanı sıra tecrübeli oyuncular Roko Ukic, Luka Zoric, Marko Tomas da yer alıyor.

Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarında daha önce 1993 ve 1995'te bronz madalya kazandı.



Çekya yükselişte

Çekya, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda yakaladığı çıkışı sürdürmeye çalışacak.

Son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Ronen Ginzburg yönetimindeki Çekya Milli Takımı'nın en dikkati çeken ismi NBA'de Washington Wizards'ta oynayan Tomas Satoransky.

Fenerbahçe'de forma giyen Jan Vesely'nin kadrosunda yer almadığı Çekya'da Kamil Svrdlik, Yakup Sirina ve Jiri Welsch gibi deneyimli isimler mücadele edecek.

Çekoslovakya'nın dağılmasından sonra kurulan Çekya'nın Avrupa şampiyonalarında daha önce kazandığı madalya yok.



Karadağ 3. kez mücadele edecek

Avrupa'nın genç ülkesi Karadağ, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez mücadele edecek.

2011 ve 2013'te mücadele ettiği şampiyonalarda grup aşamasını geçemeyen Karadağ'ın başantrenörlüğünü daha önce A Milli Basketbol Takımı ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Bogdan Tanjevic yapıyor.

Karadağ'ın kadrosunda NBA'de Orlando Magic'te forma giyen Nikola Vucevic'in yanı sıra Dino Radoncic ve Tyrese Rise dikkati çekiyor.



Macaristan eski günlerini arıyor

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bir döneme damga vuran Macaristan, eski başarılı günlerinin çok uzağında.

Bu organizasyonda 1955'te şampiyonluk yaşayan, 1953'te gümüş, 1946'da ise bronz madalya kazanan Macaristan, 18 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

En son 1999 yılında bu turnuvada mücadele eden Stojan Ivkovic yönetimindeki Macaristan'ın şampiyonadaki en büyük koza Barcelona Lassa'da forma giyen Adam Hanga olacak.



Romanya 30 yıl sonra finallerde

Romanya, 30 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Grup maçlarına ev sahipliği yapacak olan Marcel Tenter yönetimindeki Romanya, en son 1987 yılında Yunanistan'da gerçekleştirilen turnuvada boy göstermişti.

Avrupa şampiyonalarında 17. kez mücadele edecek Romanya'nın bu organizasyonda önemli bir başarısı bulunmuyor.

Romanya, grupta tur atlamak için ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak.