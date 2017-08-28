EuroBasket 2017'de B Grubu

Tel Aviv'deki Nokia Arena'da oynanacak B Grubu müsabakalarında Litvanya, İtalya, Almanya, İsrail, Ukrayna ve Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan Litvanya, B Grubu'nun favorisi olarak gösteriliyor.

Turnuvanın en tecrübeli takımlarından olan Litvanya'nın liderlik şansı, gruptaki diğer takımlara oranla daha yüksek görünüyor.

Başantrenör Jonas Kazlauskas yönetimindeki Litvanya, NBA takımlarından Toronto Raptors forması giyen Jonas Valanciunas ve New York Knicks'te oynayan Mindaugas Kuzminskas ile İspanyol ekibi Real Madrid'de görev alan Jonas Maciulis gibi etkili oyuncuları kadrosunda bulunduruyor.

Litvanya, 2015 yılındaki şampiyonada finalde İspanya, 2013'te ise Fransa'ya kaybederek gümüş madalyayla yetindi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 1937, 1939 ve 2003'te altın madalya elde eden Litvanya, ayrıca 1995, 2013 ve 2015'te gümüş, 2007'de ise bronz madalya kazanmıştı.



İtalya eski gücünden uzak

Avrupa Şampiyonası'nda daha önce önemli başarılar elde eden İtalya, son yıllarda eski performansından uzak bir görüntü sergiliyor.

Ettore Messina'nın başantrenörlüğünü yaptığı İtalya, kadrosunda NBA'de Atlanta Hawks'ta oynayan Marco Stefano Belinelli'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Nicolo Melli ve Luigi Datome gibi oyuncularla başarı arayacak.

Son şampiyonaya çeyrek finalde veda eden İtalya, bu organizasyonda 1983 ve 1999'da altın madalya elde etmişti. İtalyanlar, 1937, 1946, 1991, 1997'de gümüş, 1971, 1975, 1985 ve 2003'te bronz madalya kazanmıştı.



Almanya bu kez Nowitzki'den yoksun

Almanya şampiyonada, NBA'de oynayan yıldız oyuncusu Dirk Nowitzki'den yoksun mücadele edecek.

Nowitzki'nin milli takımı bırakmasının ardından performansı merakla beklenen başantrenör Chris Fleming'in yönetimindeki Almanya'da, NBA'de mücadele eden Daniel Theis ve Denis Schröder'in yanı sıra Baskonia'da forma giyen Johannes Voigtmann'ın performansı büyük önem taşıyacak.

Almanya, ev sahipliği yaptığı 2015 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını geçememişti.

Avrupa Şampiyonası'nda tek altın madalyasını ev sahipliği yaptığı 1993'teki organizasyonda kazanan Almanya, 2005'te de gümüş madalyaya uzanmıştı.



İsrail ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak İsrail, seyircisi önünde oynama avantajını kullanmaya çalışacak.

Başantrenör Erez Edelshtein'ın çalıştırdığı İsrail'in kadrosunda, NBA takımlarından Golden State Warriors'ta oynayan Omri Casspi'nin yanı sıra Yogev Ohayon, Guy Pnini ve Lior Eliyahu gibi uluslararası tecrübeye sahip basketbolcular yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 1979'da gümüş madalya kazanan İsrail, 1953 ve 1977'de 5'inci oldu.

İsrail, son Avrupa Şampiyonası'na ikinci turda veda etti.



Gürcistan 4. kez üst üste katılacak

Son yıllarda yetiştirdiği basketbolcularla dikkati çeken Gürcistan, üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türk pasaportu da bulunan ve NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta oynayan Zaza Pachulia önderliğindeki Gürcistan'ın kadrosunda ayrıca Tornike Shengelia, Giorgi Shermadini ile Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı Manuchar Markoishvili bulunuyor.

Başantrenör Ilias Zouros yönetimindeki Gürcistan, 2015 Avrupa Şampiyonası'nın ikinci turunda Litvanya'ya elenmişti.



Ukrayna, son şampiyonada hayal kırıklığı yaşadı

Slovenya'da 2013'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 6. olarak dikkatleri üzerine çeken Ukrayna, 2015 yılındaki organizasyonda ise gruptan çıkmayı başaramadı.

Yevgen Murzin yönetiminde Ukranya Milli Takımı, İsrail'de gruptan çıkma hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.