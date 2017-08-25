Potaya 2 takviye birden

Yeni Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor Basketbol, eski kaptanı Alper Saruhan ve Nijeryalı Chris Obekpa ile sözleşme imzaladı. Kulüp basın sözcüsü Alparslan Beşli, "Pivot mevkisinde oynayan Nijerya vatandaşı 24 yaşındaki Obekpa ve geçtiğimiz yıllarda takımımızın kaptanlığını üstlenen kısa forvet Alper ile sözleşme imzaladık. Kaptanımız Alper ve Obekpa'nın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.