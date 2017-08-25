 Potaya 2 takviye birden – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Potaya 2 takviye birden

    Potaya 2 takviye birden
    Yeni Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor Basketbol, eski kaptanı Alper Saruhan ve Nijeryalı Chris Obekpa ile sözleşme imzaladı. Kulüp basın sözcüsü Alparslan Beşli, "Pivot mevkisinde oynayan Nijerya vatandaşı 24 yaşındaki Obekpa ve geçtiğimiz yıllarda takımımızın kaptanlığını üstlenen kısa forvet Alper ile sözleşme imzaladık. Kaptanımız Alper ve Obekpa'nın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potaya 2 takviye birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.