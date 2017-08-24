12 Dev Adam farklı kazandı

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Cedi Osman ve Kenan Sipahi'nin skorer oyunuyla 5. dakikayı 13-4 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde de etkili savunmasıyla rakibine kolay sayı bulma imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 21-10 üstün tamamladı.

Karşılaşmada ikinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Ay-yıldızlılar, üst üste top kayıpları yapan Ukrayna karşısında Sinan Güler, Cedi Osman ve Doğuş Balbay'ın kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayarak 18. dakikayı 37-24 üstün geçti. Milli takım, Sinan Güler'in çeyreğin bitimine 17 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle ilk yarıyı 40-27 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda iki ekip de sayı bularak başladı. Karşılaşmanın 25. dakikası 50-31 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Milliler, hücumda sayı üretmekte zorlanan Ukrayna karşısında Sertaç Şanlı'nın peş peşe kaydettiği basketlerle 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 12 saniye kala farkı 23 sayıya (56-33) çıkardı. Ay-yıldızlılar, Furkan Aldemir'in serbest atıştan kaydettiği basketle final periyoduna 58-36 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmadan 79-55 galip ayrıldı.

Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da takip etti.



Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Gentian Cici (Arnavutluk), Mehmet Karabilecen (Türkiye)



Türkiye: Sinan Güler 8, Kenan Sipahi 15, Cedi Osman 15, Barış Hersek 3, Semih Erden 9, Furkan Korkmaz 7, Melih Mahmutoğlu 3, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 15, Furkan Aldemir 2, Doğuş Balbay 2, Göksenin Köksal



Ukrayna: Mishula 10, Otverchenko 4, Koniev 6, Zaytsev 2, Kravtsov 15, Kolchenko 7, Krutous 2, Lypovyy, Korniienko 3, Bobrov 2, Pustovyi 4



1. Periyot: 21-10



Devre: 40-27



3. Periyot: 58-36