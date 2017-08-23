 EuroBasket’te F.Bahçe farkı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’te F.Bahçe farkı

    EuroBasket’te F.Bahçe farkı
    Avrupa Basketbol Şampiyonası'na en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin de ev sahiplerinden olduğu 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasındaki organizasyona 9 basketbolcu yolladı. A Milli Takım'da Dixon, Melih, Sinan ve Barış, Sırbistan'da Guduric, Kalinic, İtalya'da Datome, Melli, Yunanistan'da da Sloukas forma giyecek.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:09
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