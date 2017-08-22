 Stimac, Anadolu Efes'te – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Stimac, Anadolu Efes'te

    Stimac, Anadolu Efes'te

    Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Sırp oyuncu Vladimir Stimac ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'da forma giyen Sırp oyuncu Vladimir Stimac'ı kadrosuna dahil etti.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 40 maçta forma giyen 2,11 metre boyundaki basketbolcu, 24,51 dakika ortalama süre alarak, maç başına 13 sayı, 9,5 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

    Sırp pivot, daha önce Türkiye'de 2011-2012 sezonunda Olin Edirne, 2012-2013 sezonunda ise Banvit formaları giymişti.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stimac, Anadolu Efes'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.