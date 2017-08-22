Stimac, Anadolu Efes'te
Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Sırp oyuncu Vladimir Stimac ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'da forma giyen Sırp oyuncu Vladimir Stimac'ı kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 40 maçta forma giyen 2,11 metre boyundaki basketbolcu, 24,51 dakika ortalama süre alarak, maç başına 13 sayı, 9,5 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Sırp pivot, daha önce Türkiye'de 2011-2012 sezonunda Olin Edirne, 2012-2013 sezonunda ise Banvit formaları giymişti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:03
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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