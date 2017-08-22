Hanga, Barcelona Lassa'da
Barcelona Lassa, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen Adam Hanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki Hanga ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen Macar basketbolcu, İspanya liginde ise yılın en iyi 5 ismi arasında gösterilmişti.
Hanga, geçen sezon Baskonia formasıyla 11,8 sayı ve 4,2 ribauntluk performans sergilemişti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:33
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
Gercek sevdalilar goreve Beni kimin baskan oldugu ilgilendirmiyor benim sevgim sari lacivertli renklere isimlere degil. Zaman birlesme destek zamani, gerisi bos.
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
metinn bravoo yanii ama lig basladi gecmis olsunn derimmmm
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Bursaspor kombinede F.Bahçe'yi geçti
Toplam 11
Yorum
fb yönetim giderse fenerin kombinede rekor kıracağını herkes biliyor. ama malesef kendini eleştiren yönetim yok. eleştireni eleştiren var.
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