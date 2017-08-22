 Hanga, Barcelona Lassa'da – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Hanga, Barcelona Lassa'da

    Hanga, Barcelona Lassa'da

    Barcelona Lassa, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen Adam Hanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Barcelona Lassa Basketbol Takımı, Macar oyuncu Adam Hanga'yı kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki Hanga ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen Macar basketbolcu, İspanya liginde ise yılın en iyi 5 ismi arasında gösterilmişti.

    Hanga, geçen sezon Baskonia formasıyla 11,8 sayı ve 4,2 ribauntluk performans sergilemişti.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:33
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