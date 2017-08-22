Hanga, Barcelona Lassa'da

Barcelona Lassa Basketbol Takımı, Macar oyuncu Adam Hanga'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki Hanga ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen Macar basketbolcu, İspanya liginde ise yılın en iyi 5 ismi arasında gösterilmişti.

Hanga, geçen sezon Baskonia formasıyla 11,8 sayı ve 4,2 ribauntluk performans sergilemişti.