Anadolu Efes sezonu açtı
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecekleri sezon öncesinde ilk çalışma Merter Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Başantrenör Velimir Perasovic yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanına, Türkiye A Milli Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulunan kaptan Doğuş Balbay, Hırvatistan Milli Takımı kadrosunda yer alan Krunoslav Simon ile izinli olan Errick McCollum katılmadı.
İlk çalışmada, Derrick Brown, Bryant Dunston, Birkan Batuk, Brock Motum, Ricky Ledo, Josh Adams, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Baran Avşar, Arda Erdoğan ve Muhaymin Mustafa yer aldı.
Anadolu Efes, 25 Ağustos'a kadar çalışmalarını Merter Tesisleri'nde sürdürecek. Lacivert-beyazlılar, hazırlıkların ikinci etabı için Slovenya'nın Kranjska Gora kentine gidecek.
Yurt dışı ve yurt içinde hazırlık karşılaşmalarına çıkacak Anadolu Efes, sezonun ilk resmi maçında ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile İzmir'de karşılaşacak.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:02
-
Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 33
Yorum
Enteresan Ne diyor bu adam :) Anlayan var mı?
-
Trabzonspor kaçan galibiyete yanıyor!
Toplam 11
Yorum
ts1461 Agır tank N'doye'la oynarsan bu sonuca razi gelirsin.Tercih yanislari macin berabere bitmesine neden oldu yazik.
-
Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 33
Yorum
yorumsuz Türkçe'mi bu dil? Ne ce konuşuyorsun?
Anadolu Efes sezonu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.