Teodosic, EuroBasket 2017'de yok

Sırbistan Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Teodosic'in sakatlığı nedeniyle antrenman ve hazırlık maçlarında yer almadığı hatırlatılarak, 30 yaşındaki oyuncunun şampiyonaya kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile Teodosic'in, doktorlara danıştıktan sonra bu kararı aldıkları belirtildi.

Djordjevic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Teodosic'in EuroBasket 2017'ye hazırlanamadığını belirterek, "Oyuncuların sağlığını düşünmek zorundayız. Teodosic'in bu şampiyonada olmamasına karar verdik. Teodosic'in yokluğu, takım için büyük bir eksiklik." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile yollarını ayıran Teodosic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalamıştı.

31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2017'ye İstanbul'un yanı sıra Finlandiya'nın Helsinki, Romanya'nın Cluj ve İsrail'in Tel Aviv şehirleri ev sahipliği yapacak.