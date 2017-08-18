 Potaya takviye – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Potaya takviye

    Potaya takviye

    Galatasaray Odeabank, ABD’li pivot ’ı kadrosuna kattı.

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Rakeem Christmas'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda ULEB Avrupa Avrupa Kupası, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Odeabank, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pivot ile bir yıllık anlaşmaya vardı" denildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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