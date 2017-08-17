 Potada değişim başladı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Potada değişim başladı

    Potada değişim başladı
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi 'da sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından, kulüp logosu da değişti. Twitter'dan açıklanan bu değişim ile Trabzonspor'un gelecek sezon kullanacağı logo kamuoyu ile paylaşıldı. 'Değişim başladı' notu ile paylaşılan logoda sponsor yer almaması dikkat çekti.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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