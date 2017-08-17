Potada değişim başladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor'da sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından, kulüp logosu da değişti. Twitter'dan açıklanan bu değişim ile Trabzonspor'un gelecek sezon kullanacağı logo kamuoyu ile paylaşıldı. 'Değişim başladı' notu ile paylaşılan logoda sponsor yer almaması dikkat çekti.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
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