 12 oyuncuyla sözleşme yaptılar – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    12 oyuncuyla sözleşme yaptılar

    12 oyuncuyla sözleşme yaptılar
    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş RMK Marine'de 12 oyuncunun sözleşmesi yenilendi. Genel menajer Erdem Göksel, "Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Rakiplerimiz bu hıza ulaşamadı" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:40
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