12 oyuncuyla sözleşme yaptılar

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş RMK Marine'de 12 oyuncunun sözleşmesi yenilendi. Genel menajer Erdem Göksel, "Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Rakiplerimiz bu hıza ulaşamadı" ifadelerini kullandı.