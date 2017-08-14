Pınar Karşıyaka'da kadroya takviye
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Dominic Waters'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Waters'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Waters, daha önce Belçika'da Liege Basket, İsrail'de Hapoel Holon, İspanya'da ICL Manresa, Almanya'da Oliver Baskets, Yunanistan'da Kolossos, Aris ve Olympiakos ile İtalya'da Cantu takımlarında forma giydi.
ABD'li basketbolcu geçen sezon THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Olympiakos'un kadrosunda bulunuyordu.
Takımın başına Aleksandar Trifunovic'i getiren Pınar Karşıyaka, Berk Uğurlu ve Metin Türen'in yanı sıra yabancı oyuncular Scott Wood, Jarrod Jones, Dustin Hogue, David John Kennedy ve son olarak Dominic Waters'ı transfer etti.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:42
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Kırılgan takımız
Toplam 9
Yorum
genç fb aykut hoca demirel souza ve persie sahada bi iş yapamadı. 2 goldede hataları çok.2-0 kazanılacak maçı evirdi çevirdi 2-2 yaptı yahlış 11
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
CIM BOM BOM TABI KI GS DA BIRAKIR - BASKA TAKIMDA BU PARAYI BULAMAZ - BASKA TAKIMA GIDEMEZ HEM YOKSA HERKES GÖRÜR KAC PARAYA OYNAR DIYE - AYNI SNEIJDER
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
fatih selçuk la mslera arasında fazla maaş farkı yok.ikisi de yüksek ama birisi canla başla mücadele ediyor kurtarıyor.diğeri ortasahayı çökertti.
Pınar Karşıyaka'da kadroya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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