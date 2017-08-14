 Pınar Karşıyaka'da kadroya takviye – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Pınar Karşıyaka'da kadroya takviye

    Pınar Karşıyaka'da kadroya takviye

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Dominic Waters'ı kadrosuna dahil etti.

    Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Waters'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Waters, daha önce Belçika'da Liege Basket, İsrail'de Hapoel Holon, İspanya'da ICL Manresa, Almanya'da Oliver Baskets, Yunanistan'da Kolossos, Aris ve Olympiakos ile İtalya'da Cantu takımlarında forma giydi.

    ABD'li basketbolcu geçen sezon THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Olympiakos'un kadrosunda bulunuyordu.

    Takımın başına Aleksandar Trifunovic'i getiren Pınar Karşıyaka, Berk Uğurlu ve Metin Türen'in yanı sıra yabancı oyuncular Scott Wood, Jarrod Jones, Dustin Hogue, David John Kennedy ve son olarak Dominic Waters'ı transfer etti.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:42
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