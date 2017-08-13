Kontroller sürüyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü, 2 oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirdi. Gökhan Şirin ve Kaan Konak, MP Karadeniz Hastanesi'nde kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanında muayene edildi. Ayrıca kan tahlilleri, eforlu EKG ve ekokardiyografi ile akciğer filmi gibi testler uygulanan sporcularda sağlık sorununa rastlanmadı.