 Kontroller sürüyor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Kontroller sürüyor

    Kontroller sürüyor
    Trabzonspor Basketbol Kulübü, 2 oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirdi. Gökhan Şirin ve Kaan Konak, MP Karadeniz Hastanesi'nde kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanında muayene edildi. Ayrıca kan tahlilleri, eforlu EKG ve ekokardiyografi ile akciğer filmi gibi testler uygulanan sporcularda sağlık sorununa rastlanmadı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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