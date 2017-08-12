Kılıçlı&Eşlik kontrolden geçti

Trabzonspor Basketbol Kulübü oyuncularından Deniz Kılıçlı ve Burak Eşlik, Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanında muayene edilen basketbolculara kan tahlilleri, eforlu EKG ve ekokardiyografi, akciğer filmi gibi testler uygulandı. Sporcularda herhangi bir soruna rastlanmadı.