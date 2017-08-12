 Kılıçlı&Eşlik kontrolden geçti – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Kılıçlı&Eşlik kontrolden geçti

    Kılıçlı&Eşlik kontrolden geçti
    Trabzonspor Basketbol Kulübü oyuncularından Deniz Kılıçlı ve Burak Eşlik, Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanında muayene edilen basketbolculara kan tahlilleri, eforlu EKG ve ekokardiyografi, akciğer filmi gibi testler uygulandı. Sporcularda herhangi bir soruna rastlanmadı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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