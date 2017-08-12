Kılıçlı&Eşlik kontrolden geçti
Trabzonspor Basketbol Kulübü oyuncularından Deniz Kılıçlı ve Burak Eşlik, Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanında muayene edilen basketbolculara kan tahlilleri, eforlu EKG ve ekokardiyografi, akciğer filmi gibi testler uygulandı. Sporcularda herhangi bir soruna rastlanmadı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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Bence Çok iyi trasfer
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