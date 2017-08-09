 Pınar Karşıyaka'da transfer – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Pınar Karşıyaka'da transfer

    Pınar Karşıyaka'da transfer

    İzmir temsilcisi, geçen sezon İtalya'nın Trento takımında oynayan Dustin Hogue ile sözleşme imzaladı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İtalya'nın Trento takımında forma giyen Dustin Hogue ile anlaştı.

    Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Hogue ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    3 ve 4 numaralarda forma giyebilen oyuncunun geçen yıl Trento takımında 9,4 sayı, 7,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele ettiği kaydedildi.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:56
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