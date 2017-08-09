Pınar Karşıyaka'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İtalya'nın Trento takımında forma giyen Dustin Hogue ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Hogue ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

3 ve 4 numaralarda forma giyebilen oyuncunun geçen yıl Trento takımında 9,4 sayı, 7,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele ettiği kaydedildi.