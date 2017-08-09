Pınar Karşıyaka'da transfer
İzmir temsilcisi, geçen sezon İtalya'nın Trento takımında oynayan Dustin Hogue ile sözleşme imzaladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İtalya'nın Trento takımında forma giyen Dustin Hogue ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Hogue ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
3 ve 4 numaralarda forma giyebilen oyuncunun geçen yıl Trento takımında 9,4 sayı, 7,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele ettiği kaydedildi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:56
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
Pınar Karşıyaka'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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