Kadınlar Basketbol Ligi fikstürü çekildi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş ile kulüplerin temsilcileri katıldı.
Ligde ilk haftanın fikstürü şu şekilde oldu:
Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe-OGM Orman
Girne Üniversitesi-Beşiktaş
Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor
BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi
Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor
Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi
Ligde sezon, 7 Ekim'de başlayacak. İlk devre, 6 Ocak 2018'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarısı 13 Ocak 2018'de başlayacak ligde normal sezon, 14 Nisan 2018'de tamamlanacak.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:21
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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