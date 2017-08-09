 Kadınlar Basketbol Ligi fikstürü çekildi – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kadınlar Basketbol Ligi fikstürü çekildi

    Kadınlar Basketbol Ligi fikstürü çekildi

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

    Ligde ilk haftanın fikstürü şu şekilde oldu:

    Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor

    Fenerbahçe-OGM Orman

    Girne Üniversitesi-Beşiktaş

    Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor

    BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi

    Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor

    Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi

    Ligde sezon, 7 Ekim'de başlayacak. İlk devre, 6 Ocak 2018'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarısı 13 Ocak 2018'de başlayacak ligde normal sezon, 14 Nisan 2018'de tamamlanacak.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadınlar Basketbol Ligi fikstürü çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.