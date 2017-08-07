TJ Cline G.Saray’da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı uzun oyuncu TJ Cline ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı- kırmızılı ekibin, hücumdaki saha içi lideri olması beklenen 23 yaşındaki oyuncu, ilk profesyonel kontratını Galatasaray ile imzaladı.



GELİŞİM SAĞLADI

NCAA'de R. Spiders forması giyen 2.06 boyundaki TJ Cline, son 3 yılda büyük bir gelişime imza attı. İstatistiklerini her yıl arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti.