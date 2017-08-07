 TJ Cline G.Saray’da – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’da

    TJ Cline G.Saray’da

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , Amerikalı uzun oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı- kırmızılı ekibin, hücumdaki saha içi lideri olması beklenen 23 yaşındaki oyuncu, ilk profesyonel kontratını Galatasaray ile imzaladı.

    GELİŞİM SAĞLADI
    NCAA'de R. Spiders forması giyen 2.06 boyundaki TJ Cline, son 3 yılda büyük bir gelişime imza attı. İstatistiklerini her yıl arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TJ Cline G.Saray’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.