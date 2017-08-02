Pınar Karşıyaka, Jones'u transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Çin ligi takımlarından Guizhou'da forma giyen 27 yaşındaki ABD asıllı Macar Jarrod Jones'u transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, uzun forvet Jarrod Jones ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jones'a "hoş geldin" denilen açıklamada, yeşil-kırmızılı forma ile nice zaferler ve şampiyonluklar dilendi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:10
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
-
Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Pınar Karşıyaka, Jones'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.