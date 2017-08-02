 Pınar Karşıyaka, Jones'u transfer etti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    , Jones'u transfer etti

    Pınar Karşıyaka, Jones'u transfer etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Çin ligi takımlarından Guizhou'da forma giyen 27 yaşındaki ABD asıllı Macar 'u transfer etti.

    'dan yapılan açıklamada, uzun forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Jones'a "hoş geldin" denilen açıklamada, yeşil-kırmızılı forma ile nice zaferler ve şampiyonluklar dilendi.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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