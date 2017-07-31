 Sean Armand Gaziantep'de – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sean Armand Gaziantep'de

    Sean Armand Gaziantep'de

    Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer gard 25 yaşındaki Sean Armand'ı renklerine bağladı.

    Son iki sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçiren 1.93 metre boyundaki ABD'li skorer gard Sean Armand'i renklerine bağladı. Gaziantep Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Armand'ın kırmızı siyahlı formayla mücadele edeceği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan Amerikalı skorer gard bu sezon takımımız için mücadele edecek" denildi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:31
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