Sean Armand Gaziantep'de
Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer gard 25 yaşındaki Sean Armand'ı renklerine bağladı.
Son iki sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçiren 1.93 metre boyundaki ABD'li skorer gard Sean Armand'i renklerine bağladı. Gaziantep Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Armand'ın kırmızı siyahlı formayla mücadele edeceği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan Amerikalı skorer gard bu sezon takımımız için mücadele edecek" denildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:31
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
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Yorum
65karabela motorcu gidip adama bulaşıyor ani dalgınlık sinyal vermemiş züppe gidip adamlara dayılanıyor bence abartmayın
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 50
Yorum
spor adamları bunlar biri başkan tokatlar,biri gazeteci döver,biri mekan basar,biri gazeteciye küfür yağdırır,biri trafikte yol keser.halada koruyanlar var.
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 50
Yorum
ÇINAR Aynı Hatayı Motorsiklet li yapsaydı Ne Olurdu Merak Ediyorum ?
Sean Armand Gaziantep'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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